Папа Римский осудил наличие расценок на требы в католических храмах

«Церкви никогда не должны превращаться в бизнес», - заявил Папа Франциск во время мессы 21 ноября. Об этом сообщает CWN.

Комментируя отрывок Евангелия, в котором Иисус выгоняет из храма торговцев, понтифик выразил сожаление: «Как часто, входя в храм, мы видим … прейскурант на крещение, освящение, молитвы за литургией».

Такие прейскуранты, считает Папа, ведут к «скандальной суетности». Священники никогда не должны ориентироваться на деньги, подчеркнул понтифик, «потому что спасение бесплатно — это подарок от Бога».