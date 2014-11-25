Папа Римский осудил наличие расценок на требы в католических храмах
12:48, 25 ноября 2014Католицизм
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«Церкви никогда не должны превращаться в бизнес», - заявил Папа Франциск во время мессы 21 ноября. Об этом сообщает CWN.
Комментируя отрывок Евангелия, в котором Иисус выгоняет из храма торговцев, понтифик выразил сожаление: «Как часто, входя в храм, мы видим … прейскурант на крещение, освящение, молитвы за литургией».
Такие прейскуранты, считает Папа, ведут к «скандальной суетности». Священники никогда не должны ориентироваться на деньги, подчеркнул понтифик, «потому что спасение бесплатно — это подарок от Бога».
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