В июле УГКЦ проведет паломничество в Заварницу с молитвой о мире в Украине

Всеукраинское паломничество в Марийский духовный центр «Зарваница», посвященное 1030-летию Крещения Украины и молитве о мире в Украине состоится 14-15 июля.

Об этом сообщает "Католический обозреватель".

На богомолье прибудет Блаженнейший Святослав, Глава УГКЦ, Кардинал Гвалтьеро Бассетти, председатель Епископской Конференции Италии, и Апостольский Нунций в Украине Клаудио Гуджеротти.

Традиционно состоится многотысячный ход со свечами от приходской церкви к чудотворному месту, где епископы, священники и верующие будут молиться Богородице и просить у Матери Божьей заступничества для украинского народа и мира.

Среди запланированных мероприятий: Патриарх Святослав встретится с молодежью в 16.00, 14 июля, а в ночь на 15 июля молодежь ждет духовно-художественная программа на певческом поле.

С подробной программой паломничества можно ознакомиться здесь.