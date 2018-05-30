В Вашингтоне арестовали католического священника и трех женщин, которые призывали беременных не делать аборты

Католического священника и трех женщин, которые в рамках акции «Red Rose Rescue» («Спасение красной розы») на территории абортивного центра в Вашингтоне пытались уговаривать беременных женщин не делать аборт, арестовала полиция.

Об этом сообщает "Седмица" со ссылкой на LifeSiteNews.

Священник Фиделис Мосцински и еще три женщины вошли в абортивный центр в столице США утром 26 мая, неся красные розы, чтобы предложить поддержку матерям, которые запланировали совершить аборт. Снаружи помещения центра стояли около полутора десятка католиков, которые в рамках мирной акции держали транспаранты и молились об успехе акции спасения нерожденных младенцев.

В рамках акции ее участники, зайдя внутрь абортивного центра, тихо беседовали с матерями в комнате ожидания, предлагая свою поддержку и даря им красные розы как символ жизни. Работники абортивного центра в ответ на приход католиков вызвали полицию, которая вывела из помещения священника и трех женщин, забрав их в полицейский участок.

Священник Фиделис Мосцински, которого ранее уже арестовывали во время предыдущей акции «Спасение красной розы», отпустили через несколько часов, сообщив о необходимости в дальнейшем явиться в суд.

Акцию «Red Rose Rescue» начала канадская активистка Мэри Вогнер, которая провела пять лет в тюрьме за свои мирные попытки уберечь женщин и их детей от аборта. После выхода из тюрьмы Мэри Вогнер продолжила свою деятельность в Торонто. В настоящее время ее ждет новое судебное слушание, которое состоится 12 июля.