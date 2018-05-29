РКЦ канонизировала монахиню, которую в 2006 году убили за веру в Сомали

Была провозглашена блаженной Леонелла Сгорбати, монахиня-миссионерка из Конгрегации Сестер Матери Божьей Утешения.

В 2006 году она была убита из ненависти к вере в Могадишо (Сомали), сообщает Радио Ватикана.

«Ее жизнь, посвященная Евангелию и служению бедным, а также ее мученическая смерть являются надеждой для Африки и для всего мира. Помолимся об Африке, дабы там воцарился мир», - призвал Папа Римский.

Далее Папа выразил поддержку национальному Дню облегчения страданий, цель которого заключается в том, чтобы бороться с болью на всех фазах болезни, включая терминальную. Папа Римский приветствовал участников праздничных мероприятий, организованных клиникой им. Агостино Джемелли, чтобы «содействовать солидарности с людьми, страдающими серьезными заболеваниями».