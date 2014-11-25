Сайт УГКЦ разместил уникальную документальную ленту 1990 года о выходе УГКЦ из подполья

Медиаресурс УГКЦ публикует уникальную документальную ленту 1990 года, которая наглядно представляет жизнь Украинской Греко-Католической Церкви в период ее выхода из подполья (1989-1990 гг.).

Автором фильма является украинский и французский кинорежиссер

ВИДЕО

В видеоряде можно увидеть фрагменты подпольных богослужений и молитвенных акций за легализацию Церкви. Интервью с подпольными священниками о. Германом Будзинским, о. Виталием Дуткевичем, ОСВВ, о. Петром Зеленюхом. Разговор с общественниками Иваном Гелем, Степаном Хмарой, Виктором Фурмановым.

Особенно интересными являются видеокадры молитвы в подпольном женском монастыре во Львове и интервью с сестрами.

Видео из частного архива Ивана Геля. Оцифровано и опубликовано в ноябре 2014 года для Медиаресурса УГКЦ, по случаю 25-летия выхода УГКЦ из подполья.