Папа Римский призвал помолиться за Африку

Перед молитвой «Ангел Господень» в воскресенье, 27 мая, Папа Франциск произнес поучение, посвященное празднику Пресвятой Троицы, а в конце встречи с паломниками вознес молитву за Африку.

Об этом сообщают Новости Ватикана.

Понтифик напомнил, что накануне в итальянском городе Пьяценци состоялась беатификация сестры Леонелли Згорбати, убитой в 2006 году из-за ненависти к вере в Могадишо (Сомали).

«Ее жизнь, отданная ради Евангелия и служение нищим, как и ее мученичество, составляют задаток надежды для Африки и всего мира. Помолимся вместе за Африку, чтобы там наступил мир», - призвал Папа, начав молитву «Радуйся, Мария».