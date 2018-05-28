Английский бенедиктинский монастырь отмечает тысячелетие со дня основания (фото)

В аббатстве Бакфаст в Девоне, Англия, основанном 1018 года, сейчас торжественно отмечают тысячелетие со дня основания.

В праздновании принял участие и представитель Папы Франциска, сообщает КМЦ.

Знаменитое вино, которое изготавливают в этом аббатстве, радует ценителей с 1890 года. В ХХ веке популярность во всем мире приобрела особая порода пчел, которую здесь выращивают. Но история местных бенедиктинцев простирается гораздо дальше – на тысячу лет, к 1018 году.

Первый бенедиктинский монастырь был основан в 1018 году неподалеку от сегодняшней святыни, хотя точное место его расположения неизвестно. В то время Кнут Великий был королем Дании, Англии и Норвегии, а норманны еще не покорили Британских островов. Почти полвека назад Совет Винчестера провел реформу монастырской жизни в Англии после ее массового упадка. А 1147 года Бакфаст стал цистерцианским аббатством, переняв строгий устав недавно созданного ордена, и полностью изменились не только внутренние правила здешней жизни, но и сами здания.

Аббатство разрослось и разбогатело на протяжении последующих веков, что сделало его идеальной целью захватнических кампаний короля Генриха VIII. 1539 года Бакфаст расформировали, а все его имущество перевезли в лондонский Тауэр.

После более чем трех веков без монахов монашеская жизнь возродилось в Бакфасте только в 1881 году, когда сюда приехали бенедиктинцы из Франции. Именно они стали духовными предками современных монахов. С приездом французов на месте цистерцианских фундаментов был построен новый монастырь – поэтому современные здания можно считать реконструкцией цистерцианского абаства.

Жизнь местных монахов укоренена в бенедиктинском девизе «Ora et labora». Они просыпаются в 05.30 на Литургию и Мессу. В течение дня монахи не скучают в поисках работы, потому что имеют гостевые комнаты, комнаты для отдыха, конференц-зал и большой сад, за которым надо ухаживать. В полдень и во второй половине дня они снова собираются для молитвы, а ночью молятся в темной часовне.

Их молитва и созерцание имеют корни и цель в труде. Поэтому, хотя монахи Бакфаста и живут отдельно от мира, они уже тысячу лет привлекают мир к себе.