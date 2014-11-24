В Риме, канонизируя новых святых РКЦ, во время молитвы верных одну из просьб зачитали на украинском языке

«Сегодня Церковь ставит перед нами пример новых святых, которые именно через дела великодушного посвящения себя Богу и ближним служили, каждый в своем среде, царству Божьему, став его наследниками», - сказал Папа Франциск, проповедуя во время Святой Мессы, которую он возглавил на площади Святого Петра в Ватикане 23 ноября.

В этот день, когда Церковь латинского обряда отмечала торжество Христа Царя, Папа Римский провозгласил святыми Католической Церкви шестерых блаженных. Стоит упомянуть, что во время этого торжественного Евхаристического богослужения отрывок из Евангелия был прочитан на латинском и греческом языках, а во время молитвы верных одна из просьб была зачитана на украинском.

«Совершая канонизацию, - подытожил Папа, - мы еще раз признали таинство Царства Божьего и почтили Христа Царя, Пастыря, преисполненного любви к своему стаду. Пусть же новые святые своим примером и покровительством дарят нам радость, которая вытекает из того, что ходим путями Евангелия, из решения принять его, как компас нашей жизни».

По материалам сайта Радио Ватикана