В УГКЦ стартует новый молодежный проект под названием «ТОП 10 УГКЦ».

Его основная цель - информирование и привлечение молодежи к малоизвестным, однако уникальным, интересным и полезным проектам и мероприятям, которые происходят при приходах УГКЦ. Организаторами проекта является Комиссия по делам молодежи ЛА УГКЦ при поддержке Фонда духовного возрождения.

«Очень часто с понятием Церкви у большинства людей, а особенно молодежи, возникают стереотипные ассоциации - вроде оторванной от современной жизни структуры, в которой царствует только пост и молитва. Но на самом деле это совсем не так. С помощью проекта «ТОП 10 УГКЦ» мы хотим развенчать эти стереотипы и показать, сколько разных возможностей Церковь предлагает молодежи», - рассказывает организатор проекта, заместитель председателя Комиссии по делам молодежи ЛА УГКЦ Тарас Косарь.

Поскольку основная целевая аудитория - это молодежь, поэтому главными источниками распространения информационных материалов является образовательные заведения, приходы и социальные сети. Соответственно к каждой ячейке разработан свой способ подачи материалов, а именно буклеты для кафе и кофеен, афиши для университетов и приходов, статьи на собственном сайте и видео для социальных сетей. Каждый выпуск имеет четкую тематику, состоит из 10 топовых мероприятий, проектов или объектов и будет выходить каждые два месяца.

«Наш первый выпуск посвящен инновациям УГКЦ, и это неслучайно! Ведь, подбирая материал к печати, мы сами были приятно удивлены, сколько всего происходит! При многих приходах функционируют спортивные секции, курсы по изучению иностранных языков и игры на музыкальных инструментах, а также работает кафе, парикмахерская, телестудия и студия звукозаписи! И это еще не все!» - комментирует Кристина Жидецкая, координатор проекта «ТОП 10 УГКЦ».

Следующие тематики «ТОП 10 УГКЦ» будут посвящены возможностям помощи и служения другим, уникальным паломническим местам Львовщины, вариантам отдыха и активного досуга, разнообразным курсам, тренингам и мастер-классам, которые проводятся при УГКЦ .

Комиссия по делам молодежи ЛА УГКЦ