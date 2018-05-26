На Львовщине отметили 650-летие прихода РКЦ в Судовой Вишне

В четверг, 24 мая, в Судовой Вишне Львовской архиепархии Митрополит Львовский Мечислав Мокшицкий возглавил торжества по случаю 650-летия прихода РКЦ.

Перед началом богослужения Его Эксцеленция совершил интронизацию в храм Пресвятой Девы Марии Помощницы верных реликвии святого Иоанна Павла II. Об этом сообщает Львовская архидиецезия РКЦ.

Разделить радость судовишнянских римо-католиков прибыли священники и верующие окружающих приходов, а также греко-католический и православный священники вместе со своим причтом и руководители местной власти. Присутствующие аплодисментами поздравили бывших священников прихода, восстановленного в 1989 году.

С Судовой Вишней тесно связаны также монахи францисканцы, которые когда-то имели там монастырь (отцы реформаты). Теперь в приходе душпастырствуют и имеют свой Дом представители Ордена Меньших Братьев Францисканцев в Украине. Их собратья приехали из разных областей Украины и из Польши.

Архиепископ Мечислав Мокшицкий выразил радость, что в такой исключительный день 650-летия прихода и храмовый праздник совершил в этом храме интронизацию реликвий святого Иоанна Павла II, который так тесно связан с этим краем. В частности, в 1991 году он возобновил структуры РКЦ в Украине.