Началось паломничество мощей святого Папы Иоанна ХХІІІ на его малую родину

Утром 24 мая саркофаг с нетленными мощами святого Иоанна XXIII покинул Ватиканскую базилику, чтобы в 60-ю годовщину избрания на Папский Престол отправиться в паломничество по епархии Бергамо, где Папа Ронкалли служил на протяжении первых сорока лет священства.

Тема паломничества – «Все начинается с земли, где я родился, и направляется к небу». Это слова святого, который в шестидесятую годовщину избрания на престол святого Петра возвращается к своим землякам. Об этом сообщают "Новости Ватикана".

На проводах мощей протоиерей Ватиканской базилики кардинал Анджело Комастри напомнил о любви Иоанна XXIII к своим родным местам, где «он дышал верой и прекрасным примером своих родителей. Сегодня, - отметил кардинал, - сам Иоанн XXIII совершает благодарственное паломничество, благословляя землю, на которой родился, стал христианином и укрепил призвание к священству».

В Бергамо нетленные мощи Папы Ронкалли встречали тысячи верующих и паломников, и следующим этапом паломничества стала остановка в местной тюрьме на улице Глено, в память о визите Иоанна XXIII к заключённым. Вечером 25 мая останки святого будут торжественно перенесены в кафедральный собор для молитвенного бдения.

Мощи святого посетят город Сотто-иль-Монте, где будущий Папа Римский родился 25 ноября 1881 года. Темой восемнадцатидневного паломничества, исключительного дара Папы Франциска, стали слова Анджело Джузеппе Ронкалли: «Начиная с земли, где я родился, продолжая до самого неба».

Временное перенесение мощей Епископа Рима имело место в недавнем прошлом - весной 1959 года, когда Папа Ронкалли распорядился, дабы благословенные останки святого Пия X посетили его родную Венецию.