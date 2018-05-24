В Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне откроют стенд памяти Любомира Гузара

Завтра, 25 мая, в 16.00 в главной экспозиции Национального музея истории Украины во Второй мировой войне состоится первое публичное мероприятие чествования памяти Блаженнейшего Любомира Гузара в первую годовщину ухода в вечность.

Участники мероприятия вспомнят важные события на тернистом пути жизни и Божьего служения Блаженнейшего, поделятся воспоминаниями, послушают его голос, сообщает "Католический обозреватель".

Впервые широкой публике будут представлены личные материалы Блаженнейшего Любомира, переданные Главой УГКЦ Блаженнейшим Святославом, который примет участие в мероприятии-посвящении.

Для целого поколения украинцев Блаженнейший Любомир стал моральным авторитетом.

«Украина не делится на запад или восток. Она делится на тех, кто любит Украину и не любит», – один из его актуальных афоризмов.

Хотя большую часть своей жизни он провел за границей, но его любовь к Родине и родному народу не угасла. Это был человек мира, от которой исходила любовь ко всем, человек, который возводила мосты между временем и вечностью, между Богом и людьми. Легко, но всегда мудро он решал сложные вопросы, которые открывали двери для больших дел, отмечают организаторы мероприятия.