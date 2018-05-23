Папа Римский просит Бога, чтобы Он "одарил своим миром дорогую украинскую землю"

Папа Римский заверил, что он постоянно просит Бога о мире в Украине.

Об этом он сказал украинским военным, которые принимали участие в общей аудиенции 23 мая, сообщает Радио Ватикана.

«Поздравляю украинских паломников, которые принимали участие в 60-м Международном Военном Паломничестве в Лурд. Неустанно молю Господа, чтобы Он залечил раны, нанесенные войной и одарил своим миром дорогу украинскую землю. Пусть Господь Бог благословит всех вас!», – сказал Папа Римский.

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, нынешняя делегация военных паломников из Украины была самой многочисленной за все годы, насчитывая 200 человек. В ее состав вошли военнослужащие Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины, Государственной пограничной службы Украины, воины, которые были ранены во время АТО, женщины, которые потеряли своих мужей на войне, а также курсанты и оркестр Национальной академии сухопутных войск имени П. Сагайдачного. Делегацию возглавлял владыка Михаил Колтун, руководитель Департамента военного капелланства УГКЦ. Украинские военные принимают участие в Международном паломничестве в Лурд с 1996 года.