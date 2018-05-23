В УГКЦ отметят годовщину со дня смерти Патриарха Любомира (Гузара)

В патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве, 31 мая в 9.00 начнутся мероприятия, которыми отметят годовщину ухода в вечность Патриарха Любомира (Гузара).

Памяти Блаженнейшего Любомира начнут Архиерейской Божественной литургией, которую в сослужении епископов и духовенства УГКЦ возглавит Блаженнейший Патриарх Святослав. Затем состоится панихида в крипте патриаршего собора, где покоится тело Блаженнейшего Любомира Гузара, сообщает Киевская архиепархия УГКЦ.

Чествование Патриарха продолжат вечером в 18.00. Сначала в соборе будут служить вечернюю, которую возглавит владыка Иосиф Милян, епископ-помощник Киевской архиепархии. После молитвы архиерей выступит со словом «Патриарх Любомир – человек Божий».

Позже состоится просмотр короткометражного Фильма «Любомир».