В УГКЦ отметят годовщину со дня смерти Патриарха Любомира (Гузара)

15:20, 23 мая 2018
Католицизм
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В УГКЦ отметят годовщину со дня смерти Патриарха Любомира (Гузара) / ugcc.kiev.ua

В патриаршем соборе Воскресения Христова УГКЦ в Киеве, 31 мая в 9.00 начнутся мероприятия, которыми отметят годовщину ухода в вечность Патриарха Любомира (Гузара).

Памяти Блаженнейшего Любомира начнут Архиерейской Божественной литургией, которую в сослужении епископов и духовенства УГКЦ возглавит Блаженнейший Патриарх Святослав. Затем состоится панихида в крипте патриаршего собора, где покоится тело Блаженнейшего Любомира Гузара, сообщает Киевская архиепархия УГКЦ.

Чествование Патриарха продолжат вечером в 18.00. Сначала в соборе будут служить вечернюю, которую возглавит владыка Иосиф Милян, епископ-помощник Киевской архиепархии. После молитвы архиерей выступит со словом «Патриарх Любомир – человек Божий».

Позже состоится просмотр короткометражного Фильма «Любомир».

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