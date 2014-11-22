В ВР должно быть специальное место для Декалога, чтобы политики не забывали Божьи заповеди - глава УГКЦ

Глава УГКЦ Святослав (Шевчук) считает, что в Верховной Раде Украины должно быть специальное место для Декалога.

Как сообщает Департамент информации УГКЦ, такое убеждение Блаженнейший Святослав выразил во время встречи с вице-президентом США Джозефом Байденом в рамках его официального визита в Украину по случаю первой годовщины Революции Достоинства. Встреча, в которой также приняли участие представители политических сил новоизбранной Верховной Рады, состоялась по инициативе Посольства США в Украине.

Отмечается, что главы Церквей Украины, общаясь в драматические дни Революции Достоинства с тогдашним президентом Януковичем, обратили его внимание на Господню заповедь ”Не убей!”. Сегодня не менее актуальны другие заповеди: ”Не укради!”, ”Не лжесвидетельствуй на своего ближнего”.

Глава УГКЦ предложил, чтобы в Верховной Раде отвели специальное место, где был бы написан Декалог - десять Божьих заповедей, которые являются основой морального учения Церкви. Это, по мнению Предстоятеля УГКЦ, каждый раз напоминало бы нашим депутатам о том, в каком направлении они должны двигаться и как принимать или не принимать определенные законы.

В свою очередь вице-президент США подчеркнул важную деятельность ВСЦиРО во время Революции Достоинства, направленную на сохранение мирного способа протеста. Он также поблагодарил за то, что иерархи Церквей вместе с украинскими политиками приняли участие в состоявшемся в феврале этого года 62-ом Национальном молитвенном завтраке с Президентом США, конгрессменами и сенаторами.