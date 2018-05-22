Папа Римский заявил, что геев такими создал Бог
14:59, 22 мая 2018Католицизм
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Папа Римский / flickr.com/catholicism
Папа Римский Франциск заявил, что геев такими создал Бог.
Об сообщает MIGnews.com.ua со ссылкой на CNN.
Понтифик пообщался с геем-католиком Хуаном Карлосом Крузом, который стал жертвой чилийского священника-педофила Фернандо Карадимы.
"Хуан Карлос, то, что вы гей, не имеет значения. Бог сделал вас таким, и он любит вас таким, и это не имеет значения. Вы должны быть довольны тем, кто вы есть", - процитировал понтифика Карлос.
Также мужчина рассказал, что во время общения с Папой Римским он призвал понтифика наказать виновных в чилийских случаях насилия.
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