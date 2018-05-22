Папа Римский примерил традиционный гуцульский наряд
13:06, 22 мая 2018Католицизм
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Папа Римский примерил гуцульский наряд / facebook.com/dutchack
Папа Римский поздравил с 25-летним супружеским юбилеем греко-католического священника, поэта, композитора, сценариста из Буковины - отца Валерия Сиротюка и его жену, и примерил традиционный гуцульский наряд.
Об этом на своей странице в Фейсбук написал монах Теодор Дутчак.
"Действительно наш Папа - простой и любящий. Надо пригласить Папу на Буковину", - указано в сообщении.
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