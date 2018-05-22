Папа Римский примерил традиционный гуцульский наряд

Папа Римский поздравил с 25-летним супружеским юбилеем греко-католического священника, поэта, композитора, сценариста из Буковины - отца Валерия Сиротюка и его жену, и примерил традиционный гуцульский наряд.

Об этом на своей странице в Фейсбук написал монах Теодор Дутчак.

"Действительно наш Папа - простой и любящий. Надо пригласить Папу на Буковину", - указано в сообщении.