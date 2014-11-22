Экзарх Донецкий УГКЦ просит Правительство выплаты пенсии гражданам на Донбассе
Экзарх Донецкий УГКЦ Степан (Менек) просит Правительство найти возможности для выплаты пенсий гражданам Украины на Донбассе.
Владыка прокомментировал ситуацию, которая сложилась на Донбассе. При этом он отметил, что он и владыка Иларион в этой инициативе базируются на главной заповеди Христа "Возлюби Господа Бога и возлюби ближнего».
«В Донецке затруднена работа инфраструктуры города, приостановлена работа банков и почтовых отделений. Если Правительство прекратит выплачивать пенсии тем гражданам Украины, которые остались на этих территориях, где не могут полноценно функционировать украинские государственные структуры, то это приведет к сложным экономическим и социальным проблемам. Поэтому я поддерживаю обращение Митрополита Донецкого и Мариупольского Илариона УПЦ к Президенту Петра Порошенко, которое он написал 17 ноября. По моему мнению, нужно найти безопасный способ доставки пенсий для этих граждан».
По словам епископа, в связи с последними драматическими событиями в нашей стране много греко-католиков на Донбассе сегодня лишены духовной опеки. Ведь большинство священнослужителей вынуждены были покинуть эти территории, так как возникла реальная опасность для их жизни и жизни их семей.
Несмотря на это, подчеркнул владыка Степан, на территории экзархата, в частности, в Донецке, есть священники и миряне УГКЦ, которые в воскресенье и праздничные дни собираются на богослужения и общие молитвы.
«Ситуация в регионе очень сложная. Политическое противостояние, которое возникло, порождает сотни смертей с обеих сторон. А ведь это чьи-то родители или дети! Никто из нас не хочет терять своих близких на этой войне. Поэтому всем нам нужно стараться, чтобы на этой территории как можно быстрее наступил Божий мир», - сказал владыка Степан.