В Китае открыли памятник католическому святому, канонизированному в 2000 году

В городе Ханьдань китайской провинции Хэбэй торжественно открыт памятник вероучителю и мученику Джону Ву Вень Ину, погибшему за веру и канонизированному в 2000 году папой Иоанном Павлом II.

Благословение и торжественное открытие памятника Джону Ву Вень Ину провел епископ Ханьданьской епархии Дон Петер Чжоу Циньгань в присутствии 35 священнослужителей, представителей местных властей и многочисленных прихожан, сообщает "Седмица" со ссылкой на Agenzia Fides.

Во время торжественного богослужения был также освящен алтарь в приходе села Донгертоу, где родился и вырос будущий святой.

Будущий святой родился в 1850 в селе Донгертоу в пригороде Йонь-Ньяна (ныне Ханьдань), и прославился в этих местах как вероучитель и ревностный католик. Свой подвиг во имя веры он совершил в возрасте 50 лет во время Ихэтуаньского (так называемого «Боксерского») восстания. Ихэтуани боролись против иностранного вмешательства в экономику, внутреннюю политику и религиозную жизнь Китая в 1898-1901 гг.

Во время захвата его родного города восставшими в 1900 году, Джона Ву Вень Ина подвергли жестоким пыткам, пытаясь заставить его отказаться от христианской веры, а затем приговорили к смертной казни. Мать всячески укрепляла его дух и веру во время мук, а он ей сказал, идя на смерть: «Не переживай обо мне, мама. Позаботься о моих сиротах. Мы вновь встретимся с тобой в райском доме нашего Отца Небесного».