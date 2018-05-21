В Риме ученые со всего мира изучили документы инквизиции

В римской библиотеке Сената Республики, которая была тесно связана с историей инквизиции и особенно со списком запрещенных книг, с 15 по 17 мая проходил международный симпозиум, посвященный двадцатилетию открытия архивов Конгрегации вероучения.

Исторические архивы Римской инквизиции, Конгрегации по списку запрещенных книг и Суда инквизиции в Сиене официально были открыты префектом Конгрегации вероучения кардиналом Ратцингером в 1998 году, и с тех пор это событие отмечается раз в 10 лет с участием исследователей со всего мира, сообщает Радио Ватикана.

Работы римского симпозиума открыл архиепископ Франсиско Луис Ладариа, ныне возглавляющий Конгрегацию вероучения.

В настоящее время благодаря доступу к архивам стало возможным углубленное изучение протоколов инквизиции, которые помогают ответить на вопросы о том, кем были инквизиторы, существовали ли, кроме них, другие судьи в области вероучения и как происходили судебные процессы.

В 16 столетии нотариусы инквизиции были мирянами, позже эту функцию исполняли монахи. Профессор дель Коль отметил, что протоколы инквизиции не были одинаковыми, поскольку нотариусы составляли их двумя способами: либо во время самого заседания, либо после него. Историки заметили, что нотариусы не записывали всех вопросов и ответов, значительно сокращали тексты и нередко допускали обмолвки.

Документы с 1590 по 1640 года, были крайне неполными и беспорядочными. Некоторые решения не были записаны вообще, иные утеряны или помещены в чужие досье. Историки подвергают сомнению соответствие некоторых заметок о процессе протоколу, а также выдвигают гипотезы о манипуляции документами со стороны Пап.