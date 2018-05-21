На Прикарпатье нашли подпольный храм УГКЦ, который действовал в советское время (видео)

На Прикарпатье нашли подпольный храм Украинской Греко-Католической Церкви.

Он действовал с 1970 по 1990-й годы на территории майданского и доревского лесничеств, сообщает "НМП" со ссылкой на сюжет UA:Первый.

После Второй мировой войны на землях, которые отошли к Советскому Союзу, Греко-Католическую Церковь коммунистический режим уничтожил. Возрождаться она начала в конце 80-х годов.

Сейчас на месте храма заброшенная часовня, которую местные лесничие и священники хотят восстановить.