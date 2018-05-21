На Прикарпатье нашли подпольный храм УГКЦ, который действовал в советское время (видео)
10:11, 21 мая 2018Католицизм
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На Прикарпатье нашли подпольный храм / скрин с сюжета
На Прикарпатье нашли подпольный храм Украинской Греко-Католической Церкви.
Он действовал с 1970 по 1990-й годы на территории майданского и доревского лесничеств, сообщает "НМП" со ссылкой на сюжет UA:Первый.
После Второй мировой войны на землях, которые отошли к Советскому Союзу, Греко-Католическую Церковь коммунистический режим уничтожил. Возрождаться она начала в конце 80-х годов.
Сейчас на месте храма заброшенная часовня, которую местные лесничие и священники хотят восстановить.
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