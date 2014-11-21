Папа Римский 25 ноября посетит Европарламент и Совет Европы

Папа Римский Франциск посетит во вторник, 25 ноября, Европарламент и Совет Европы.

Последний раз понтифик совершал визит в Страсбург в 1988 году, это был Иоанн-Павел ІІ.

“Это большая честь и гордость принимать Папу Франциска в Европейском парламенте. Своей речью в Европарламенте он будет иметь возможность обратиться к миллионам гражданам», - заявил по этому поводу президент Европарламента Мартин Шульц (Martin Schulz).

Ожидается, что Папа Римксий прибудет в Европарламент в 10:30 утра, примет участие в церемонии поднятия флага, а в 11:15 — произнесет свою речь перед депутатами Европарламента. Немного позже Папа Римский перейдет в здание Совета Европы, где выступит перед представителями всех организаций, входящих в Совет Европы.

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