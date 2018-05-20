Ватикан объявил имена 14 будущих кардиналов

После молитвы «Царица Неба» в воскресенье, 20 мая, Папа Франциск объявил имена будущих кардиналов.

В июне этого года будут назначены 14 новых кардиналов, сообщает "Радио Ватикана".

«С радостью сообщаю, что 29 июня проведу Консисторию по случаю назначения 14 новых кардиналов. Их происхождение выражает вселенскость Церкви, которая не перестает возвещать Божью милосердную любовь всем людям на земле. А включение новых кардиналов в Римской епархии, кроме того, выражает неизбежную связь между Первой столицей и местными Церквями, распространенными в мире», - отметил Папа Римский.

Далее Святейший Отец объявил имена будущих кардиналов. Ими станут:

- Блаженнейший Луис-Рафаэль Сако, Патриарх Вавилонский Халдейской Католической Церкви;

- архиепископ Луис Ладария, Префект Конгрегации Вероучения;

- архиепископ Анджело Де Донатис, Викарий Римской епархии;

- архиепископ Анджело Беччиу, Заместитель Государственного Секретаря по общим вопросам;

- архиепископ Конрад Краевский, Апостольский Раздатчик милостыни;

- Высокопреосвященный Джозеф Кутц, Архиепископ Карачи (Пакистан);

- Преосвященный Антонио дос Сантос Марта, епископ Лейрии-Фатимы (Португалия);

- Преосвященный Педро Баррето, архиепископ Уанкайо (Перу),

- Высокопреосвященный Дезире Царагазана, Архиепископ Туамасины (Мадагаскар);

- Высокопреосвященный Джузеппее Петрокки, Архиепископ Л'Аквили (Италия);

- Высокопреосвященный Томас Аквинас Мане, Архиепископ Оскаки (Япония).

Кроме того, Папа введет в Коллегию Кардиналов архиепископа, епископа и монаха, которые отличились ревностным служением в Церкви, но уже не войдут в коллегии избирателей из-за возрастных ограничений. Это заслуженный Архиепископ Халапи (Мексика) Серхио Обесо Ривера, заслуженный руководитель прелатуры Корокоро (Боливия) Торибио Тикона Порко, и отец-кларетянин Бокос Мерино.