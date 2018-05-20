Ватикан объявил дату канонизации Блаженного Папы Павла VI

Блаженный Папа Павел VI будет провозглашен святым в воскресенье, 14 октября 2018 г., во время Святой Мессы на площади Святого Петра в Ватикане, которая

совпадет с проведением XV Обычной Ассамблеи Синода Епископов.

Об этом было объявлено во время Консистории Кардиналов по случаю утверждения канонизационных дел, которую Святейший Отец возглавил в субботу, 19 мая, сообщает "Радио Ватикана".

Вместе с блаженным Павлом VI состоится канонизация мученика Оскара Арнульфо Ромеро, Архиепископа Сан-Сальвадора (Сальвадор), а также итальянских священников Франческо Спинелли и Винченцо Романо, немецкой монахини Марии Катерины Каспер и испанской монахини Насарии Игнасии Марч Мессы, Основательницы Конгрегации Миссионерок Круциаток Церкви.

О скорой канонизации блаженного Павла VI, которого он беатифицировал 19 октября 2014 года, Папа Франциск сообщил во время встречи с римским духовенством в начале Великого Поста 2018 г., а уже 6 марта был обнародован декрет Конгрегации по делам провозглашения святых о признании чуда под его покровительством.

В тот же день были объявлены другие четыре декрета о признании чудес по заступничеству Оскаро Ромеро, Франческо Спинелли, Винченцо Романо и Марии Катерины Каспер. О том, что приближается канонизация сестры Насарии Игнасии стало известно 27 января, когда также был обнародован декрет о признании чуда под ее покровительством.