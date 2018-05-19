В Ватикане похоронят кардинала Дарио Кастрильона Хойоса

Заслуженный префект Конгрегации по делам духовенства, 88-летний колумбийский кардинал Дарио Кастрильон Хойос, после продолжительной и тяжелой болезни отошел к Небесному Отцу в Риме на рассвете 18 мая 2018 года.

Его похороны состоятся в Ватикане 19 мая, а согласно завещанию, он будет похоронен в кафедральном храме родного города Медельин в Колумбии, сообщает "Радио Ватикана".

Покойный кардинал Дарио Кастрильон Хойос родился 4 июля 1929 года в Медельине, Колумбия. Богословское образование получил в двух колумбийских семинариях, защитив докторскую диссертацию по каноническому праву в Папском Григорианском университете в Риме и по социологии в Лювенском университете в Бельгии.

1952 года принял священническое рукоположение, в течение многих лет разворачивал широкую пастырскую деятельность в Колумбии, был преподавателем канонического права, Генеральным Секретарем Конференции Епископов Колумбии.

В телеграмме соболезнований Святейший Отец называет новопреставленного иерарха «достойным слугой Евангелия» и вспоминает его ценное и великодушное служение Церкви, в особенности в качестве префекта Конгрегации по делам духовенства и президента Папской комиссии «Ecclesia Dei».

Заупокойное богослужение под предстоятельством кардинала Анджело Содано состоится 19 мая при кафедральном алтаре Ватиканской базилики. В конце богослужения Папа Франциск возглавит литургический обряд последнего прощания с покойным иерархом.

Со смертью Дарио Кастрильона Хойоса Коллегия кардиналов состоит из 213 иерархов, из которых 115 избирателей и 98 без права голоса.