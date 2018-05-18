На Львовщину передали факсимильное издание Библии Франциска Скорины

В село Новосельці Жидачевского района Львовщины передали факсимильное издание Библии Франциска Скорины.

Уроженец села Матульський Беларуси Роман – доктор педагогических наук, директор Национальной библиотеки Белоруссии передал собственноручно для приходской библиотеки УГКЦ факсимильное издание Библии Франциска Скорины в 20-и томах, сообщает "Католический обозреватель".

Администратор храма о. Роман Тимчишин поблагодарил за ценный подарок, пригласив гостей и прихожан к дому Просвещения для продолжения празднования Дня Матери. Торжества началась праздничным молебном, после которого о. Роман рассказал об истории праздника, напомнив о большой ответственности матери в христианском воспитании ребенка.

Напомним, что Франциск Скорина – белорусский первопечатник, просветитель 15 ст. До появления известной Острожской Библии издания Скорины были единственными переводами Библии восточных и западных славян.