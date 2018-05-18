В знак извинений перед жертвами сексуальных злоупотреблений чилийские епископы подали в отставку

Каждый епископ из Чили, который прибыл на 3-дневную встречу с Папой Франциском в Ватикане, подал в отставку.

Этот жест является способом попросить прощения у жертв злоупотреблений, сообщает "Католический обозреватель" со ссылкой на Catholic Herald.

«Хотим объявить, что все епископы, собравшиеся в Риме, в письменном виде составили на руки Святейшего Отца свою позицию, чтобы он мог свободно принять решение относительно каждого из нас», - сообщил 18 мая епископ Хуан Игнасио Гонсалес Ерразурис с Сан-Бернардо от имени всех епископов страны.

Такое беспрецендентное решение епископы приняли в последний день их встречи с Папой, которая длилась с 15 до 17 мая, и которая была организована для того, чтобы вместе задуматься над причинами и последствиями кризиса, вызванного в Чилийской Церкви злоупотреблениями в отношении несовершеннолетних и злоупотреблениями властью, случившимися в последние десятилетия, и чтобы искать пути для разрешения ситуации и предотвращения повторения таких явлений. В конце трехдневного визитиа братского распознавания Папа вручил иерархам свои письма.