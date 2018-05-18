Папа Римский обнародовал инструкции для монахинь о том, как пользоваться соцсетями

Папа Римский обнародовал инструкции для католических монахинь о том, как пользоваться социальными сетями "трезво и благоразумно".

Папский документ, озаглавленный как "Cor Orans" ("Сердце молящееся"), призван уточнить и прояснить некоторые из правил монашеской жизни, официально утвержденных РКЦ в 2016 году, сообщает "Эксперт".

Заявленная цель инструкций – оставить монахиням возможность в тишине думать о божественном.

В документе фигурирует формулировка "социальные коммуникации", а не названы конкретные платформы, но католическая газета "Tablet" поясняет, что речь идет о Фейсбуке, Твиттере и других социальных сетях.

В инструкции говорится, что следует осмотрительно подходить к "масштабам информации и видам коммуникаций" – и, конечно же, к содержанию записей.

"Пустая трата времени"

В апреле женский монастырь на севере Испании привлек внимание местной прессы, так как монахини активно комментировали в соцсетях вызвавшее разногласия судебное дело в Памплоне, где группа мужчин, обвинявшихся в групповом изнасиловании, получила, как считали многие, слишком мягкое наказание.

На своей странице в Фейсбук монахини-кармелитки в городке Хондаррибия выступили в защиту жертвы изнасилования.

Монахини отметили, что они свободно сделали свой выбор уйти в монастырь, не пить алкоголь и не ходить по вечеринкам.

"Потому что это было СВОБОДНЫМ выбором, мы будем защищать всеми доступными нам средствами право женщин СВОБОДНО делать обратное, без того, чтобы их осуждали, насиловали или запугивали", – написали они в Фейсбуке.

Насколько известно, последние инструкции не связаны с этим делом. Кроме того, Католическая Церковь уже не первый раз издает инструкции для монахинь по вопросу о пользовании социальными сетями.

Изначальные правила поведения в женских монастырях Sponsa Christi Ecclesia были изданы в 1950 году папой Пием XII, а в 2016 году Папа Франциск расширил этот документ, предупреждая, что цифровая культура оказывает серьезное влияние на общество.

Сам Ватикан активно пользуется Твиттером. На новостном аккаунте Ватикана опубликовано более 15 тысяч сообщений. У самого Папы Франциска тоже есть аккаунт в Твиттере на 10 языках. У Ватикана также есть аккаунты в Фейсбуке, Инстаграме, YouTube и Google+.