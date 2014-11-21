Папа Римский: Мы все призваны становиться святыми

О всеобщем призвании к святости учил Папа Франциск во время общей аудиенции 19 ноября. Прежде всего, он обратил внимание на то, что святость не является чем-то, что мы приобретаем благодаря собственным способностям, но - Господним даром. А поскольку она означает «найти себя в общности с Богом, в полноте Его жизни и любви», то она не является прерогативой каких-то отдельных людей, но «даром, предложенным для всех».

«Это помогает нам понять, что для того, чтобы быть святым, не обязательно быть епископом, священником. Нет, все мы призваны становиться святыми!», - сказал Святейший Отец.

«Всегда и на каждом месте можно стать святым, то есть, открыться благодати, которая действует внутри нас и ведет к святости», - подчеркнул Папа Римский.

«Каждый шаг к святости, - подытожил Папа, - сделает нас лучшими, свободными от эгоизма и замкнутости в себе самих, открытыми для ближних и их потребностей».

По материалам сайта Радио Ватикана