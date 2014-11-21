Сегодня в Киеве для чествования выставят мощи святого Иоанна Павла II

21 ноября в 22.00 по случаю первой годовщины Революции достоинства в Соборе Воскресения Христова начнутся ночные бдения, во время которых будет выставлено до публичного почитания мощи святого Иоанна Павла II.

Как сообщил Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав в своем видеоблоге на «Живом.ТВ", мощи святого специально по этому случаю прибудут в Киев.

Отец напомнил, что 21 ноября христиане отмечают праздник святого Архистратига Михаила - покровителя города Киева. Но в истории независимой Украины это навсегда связалась с борьбой, борьбой добра со злом. Борьбой за лучшую судьбу Украины. И именно в этот день мы будем вспоминать первую годовщину начала Революции достоинства.

Глава УГКЦ объяснил, почему именно мощи святого Папы Иоанна Павла II выставят к годовщине Майдана:

«Папа Иоанн Павел II вошел в историю человечества, как великий гуманист ХХ века. Сегодня он является ангелом мира для Украины. Он тот Папа, который приехал в Украину, посетил наш народ, коснулся его ран, поклонился его мученикам, стал своей ногой на землю, которую историки называют кровавой землей, чтобы показать, что есть земля, которая должна стать новой надеждой для своего народа и всего человечества».

«Мы будем чествовать мощи и размышлять, как строить мир в нашей независимой Украине, как противостоять войне, как нам строить свободную независимую Украину», - сказал Верховный Архиепископ.

RISU