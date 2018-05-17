Папа Римский призвал католиков и буддистов укреплять связи

Папа Римский 16 мая встретился с представителями дхармических религий, принимавших участие в симпозиуме «Дхарма и Логос. Диалог и сотрудничество в сложную эпоху».

На этом межрелигиозном начинании были представлены христианство, индуизм, буддизм, джайнизм и сикхизм, сообщает Радио Ватикана.

Обращаясь к участникам симпозиума, Папа подчеркнул, что диалог и сотрудничество – это ключевые слова для нашего времени, отмеченного напряженностью и насилием на всех уровнях.

Папа Римский отдельно приветствовал делегацию буддийских монахов из Таиланда, поблагодарив их за подарок – Священную книгу, переведенную на современный язык. Это «ощутимый знак вашей щедрости и дружбы, которая связывает нас уже долгие годы на пути, состоящем из малых шагов, - отметил он, - Я хотел бы, чтобы буддисты и католики укрепляли связи, возрастая во взаимном познании и уважении соответствующих духовных традиций, и были в мире свидетелями справедливости, мира и защиты достоинства человека».