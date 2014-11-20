Римско-Католические епископы Украины обратились к верующим по случаю Дня Достоинства и Свободы, сообщает Католический Медиа-Центр.

В тексте Обращения сказано: «21 ноября в Украине будет отмечаться День Достоинства и Свободы. Его цель - развивать в гражданах Украины ценности свободы и демократии, сохранить и передать следующим поколениям сведения о судьбоносных событиях в жизни нашего народа в начале XXI века.

Мы присоединяемся к празднованию этого дня и поощряем наших верных благодарить Бога за дар человеческого достоинства и свободы.

Помолимся, чтобы Господь даровал благодать обращения и изменил сердца тех, кто унижает достоинство украинцев и поддерживает никому ненужную войну на Востоке Украины. Просим также Господа о тех, кто мужественно, не щадя собственной жизни защищает мир, покой и границы нашего государства. Умоляем Бога о даре мудрости, благоразумия и жизни в правде для наших чиновников».