Ватикан рассматривает возможность канонизации священника и трех диаконов, убитых в Ираке в 2007 году

В Ватикане дали разрешение на открытие рассмотрения дела о канонизации о. Рахида Азиз Ганни и трех диаконов, убитых вблизи церкви в Мосуле в 2007 году.

Конгрегация по делам святых выдала «nihil obstat» (без возражений), позволяя епархиальному епископу открыть локальное рассмотрение дела кандидатов к священству. Как стало известно, процесс начнется в епархии св. Фомы апостола в Детройте, учитывая сложную ситуацию церкви в Мосуле, сообщает "Католический обозреватель".

Как информирует Catholic Herald, о. Рахида Азиз Ганни, его кузену диакону Юсефу Дауду и еще двух диаконов Вахида Ганна Ишо и Гассана Исам Бидаведа убили 3 июня 2007 года возле храма Святого Духа в Мосуле после того, как священник завершил церемонию Литургии по случаю праздника Пятидесятницы. Диаконы сопровождали священника в связи с угрозой боевиков. В то время вооруженный боевик выстрелил в четырех людей и взорвал их авто.