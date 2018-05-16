Папа Римский призвал Палестину и Израиль возобновить диалог ради мира

Папа Римский в связи с обострением между Палестиной и Израилем заявил об обеспокоенности в связи со "спиралью насилия" на Ближнем Востоке, отметив, что она никогда не приводит к миру.

Об этом сообщает российское информагенство.

"Я очень огорчен и озабочен в связи с обострением напряженности на Святой земле и на Ближнем Востоке, также из-за спирали насилия, которая постоянно нас отдаляет от пути мира, диалога и переговоров", – заявил Папа Римский в ходе всеобщей аудиенции на площади Святого Петра.

Акции протеста начались в секторе Газа в понедельник на фоне 70-й годовщины образования Израиля и переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. Израильские солдаты вели огонь на поражение по участникам протестов. По последним данным, в столкновениях погиб 61 палестинец. Палестинский лидер Махмуд Аббас объявил трехдневный траур.

"Я выражаю свою глубокую боль по погибшим и раненым и тянусь с молитвой и чувством к тем, кто страдает. Повторяю, использование насилия никогда не приводит к миру. Война призывает войну, насилие призывает насилие. Призываю всех заинтересованные стороны возобновить свои обязательства, чтобы победили диалог, справедливость и мир", – сказал Папа Франциск.