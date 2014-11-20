Подпись представителя УГКЦ под Меморандумом о единой Украинской Поместной Православной Церкви недействительна

Во время подписания в Ровно Меморандума о единой Украине и единой Украинской Поместной Православной Церкви присутствовал настоятель общины УГКЦ в Ровно, который не имел полномочий подписывать не согласованый с высшей церковной властью текст.

Об этом говорится в заявлении Луцкого экзархата УГКЦ по поводу подписания в Ровно Меморандума от 13 ноября 2014 года.

Священнику, который превысил свои полномочия и подписал Меморандум, вынесено каноническое предупреждение. «Поэтому любые подписи представителей УГКЦ в этом Меморандуме являются недействительными», - сказано в заявлении, которое подписал владыка Иосафат, экзарх Луцкий УГКЦ.

В Луцком экзархате обращают внимание, что текст Меморандума не один раз менялся, а сам документ был инициирован представителями областной государственной администрации. «Однако вопросы церковного единства должны решаться в формате взаимного уважения, диалога и согласования с самими Церквами», - отмечается в заявлении.

«Мы болеем над проблемой деления, которая существует между Православными Церквями в Украине. Наша Церковь всячески поощряет развитие диалога для достижения единства Православных Церквей, но при этом убеждена, что такой диалог является внутренним делом самих православных верующих Украины», - отметили в Луцком экзархате УГКЦ.

Департамент информации УГКЦ