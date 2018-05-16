Ватикан представил новую инструкцию о женских затворнических монастырях

Во вторник, 15 мая, в Ватикане состоялось представление документа «Cor Orans» (Сердце, которое молится), который является инструкцией по применению Апостольской Конституции Папы Франциска «Vultum Dei quaerere» о женской контемплятивной жизни.

По поручению Святейшего Отца, Инструкцию приготовила Конгрегация Институтов посвященной жизни и Обществ апостольской жизни, Секретарь которой архиепископ Хосе Родригес Карбалье представил документ журналистам, сообщает "Радио Ватикана".

Проанализировав новый документ, Апостольская Столица хочет подчеркнуть свое признание для контемплятивной монашеской жизни, выражая также заботу о том, чтобы монастыри были живыми и играли важную роль в жизни Церкви.

Инструкция описывает критерии, необходимые для основания нового автономного монастыря, для чего требуется наличие восьми монахинь с торжественными обетами. Когда же количество монахинь уменьшается до пяти, такой монастырь теряет право самостоятельно выбирать настоятельницу, а настоятельница соответствующей федерации монастырей должна сообщить об этом в Апостольскую Столицу. Для монастырей, которые теряют автономный статус, предусмотрено такую форму помощи, как афилиация к большему сообществу. В документе также четко представлены нормы, касающиеся переноса или закрытыя монастыря.

В Инструкции установлены предписания относительно церковного надзора над жизнью монастыря, очерчены соответствующие полномочия, а также представлены нормы отношений между монастырем и диецезиальным епископом.

Новизной является то, что отныне все затворницкие монастыри должны принадлежать к федерации монастырей, которые объединяют сообщества с похожими духовными традициями. Соответственно, документ определяет полномочия настоятельницы такой федерации, Совета федерации и общей ассамблеи, других органов управления.

Отдельный раздел Инструкции посвящен отречению от мира. Среди предписаний, которые касаются клявзуры, предоставлено должное внимание современным средствам коммуникации. Наконец, последний раздел дает предписания относительно различных этапов приготовления к монашеской жизни, подчеркивая важность постоянного формирования и предлагая соответствующие средства для этого.