Синод Епископов УГКЦ назвал "дешевый политический популизм" угрозой избирательного процесса

В ходе грядущей предвыборной кампании украинцам следует остерегаться трех основных угроз: дешевого политического популизма, равнодушие среди избирателей, а также радикализации общества.

Такую позицию выразили члены Синода Епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства УГКЦ в своем Обращении к верующим, украинским политикам и всем людям доброй воли, сообщает «Католический обозреватель».

"Первой угрозой считаем дешевый политический популизм. Одиночные кандидаты, несмотря на войну, которая продолжается в стране, и непростую социально-экономическую ситуацию, не будут скупиться на щедрые предвыборные обещания о быстром и безболезненном решении всех проблем. В таких обещаниях нет искренности и правды, и это лицемерие чувствуют люди. Так не дадим же себя убаюкать сладкой ложью и фальшивыми надеждами, настоящей целью которых является не благо народа, а власть, собственная выгода и обогащение", - отмечается в документе.

Вторая опасность, по мнению епископов УГКЦ, «происходит от нас самих и заключается в искушении равнодушия избирателей».

"А третья опасность - это радикализация общества, часто усиленная агрессивными высказываниями и действиями отдельных лиц, которые, прикрываясь патриотическими лозунгами, призывают к насилию, в том числе с применением оружия, и пропагандируют слепую ненависть как средство для решения внутренних проблем и вызовов”, - предостерегает Синод Епископов УГКЦ.