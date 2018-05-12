На Ровенщине перезахоронили останки 18 человек из рода князей Чарторыйских

В храме Благовещения Господня в пгт. Клевань Ровенской области 5 мая состоялось перезахоронение останков 18 человек из рода князей Чарторыйских.

Их склеп находился под центральным нефом храма. Именно они были основателями первого деревянного костела Благовещения Пресвятой Девы Марии, святого Станислава, епископа и мученика, святого Юрия и святой Анны. Об этом сообщает сайт Луцкой диецезии РКЦ.

Князь Юрий имел двух сыновей, из которых Андриан был бернардином, а Николай-Юрий в 1630 году дал пожертвование на новый каменный храм. Храм был консервирован в 1637 г. луцким епископом Станиславом Лозой. В 1739 г. храм сгорел от удара молнии, а уже в 1747 г., благодаря стараниям княжны Изабеллы Чарторыйской, сооружение было восстановлено и заново освящено в 1799 г.

Во времена советской власти, в период с 1947 до 1991 годов, храм стоял закрытый. За историю своего существования в помещении храма находился местный техникум, а позже размещались склады. В начале 90-х в храме была разрушена крыша, подмокли стены, были выбиты окна и двери, полностью сгнил пол. 29 октября 1991 года заброшенное здание вернули возрожденной католической общине.

Также произошел акт вандализма в отношении фамильного склепа князей Чарторыйских. Разбросанные человеческие кости были найдены археологами в крипте. Вероятнее всего, над останками надругались в советские времена. Не исключено и то, что в поисках драгоценностей сюда наведывались черные археологи.

5 мая состоялся поминальный молебен и перезахоронение останков рода князей Чарторыйских. Во время литургии перед алтарем стояли гробы, в которых были останки князя Юрия Чарторыйского, князя Николая-Юрия Чарторыйского, княжны Изабели Чарторыйской, а также двух священников; другие гробы находились вокруг входа в склеп.

На богослужение приехали 25 представителей рода Чарторыйских во главе с княгиней Барбарой Чарторыйской.

После Пресвятой Евхаристии состоялся поминальный молебен. Епископ окадил и окропил святой водой гробы, и их спустили в склеп.