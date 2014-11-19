В Ватикане личные подарки Папы Франциска разыграют на благотворительной лотерее

Личные подарки Папы римского Франциска, полученные им с начала его понтификата, выставлены в качестве призов благотворительной лотереи. Все собранные средства будут направлены на помощь бездомным и нуждающимся, сообщает ТАСС со ссылкой на газету Avvenire.

Франциск уже не в первый раз предлагает способы для сбора средств на благотворительность. Он также использует любые возможности, чтобы накормить бездомных и оказать им помощь.

Для участия в лотерее необходимо приобрести билет стоимостью 10 евро, они продаются в различных точках на территории Ватикана. Подарки будут вручены 8 января следующего года в присутствии нотариуса и официальных представителей Ватикана.

Среди призов "Лотереи в пользу благотворительного дела Святого Отца" будут выставлены автомобиль Fiat Panda, велосипеды, наручные часы, сотовые телефоны, планшеты, видеокамеры, дорогие авторучки, сумки, беспроводные гаджеты и кофе-машина.