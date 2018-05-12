На Винниччине открыли мемориальную доску, посвященную 250-летию Барской конфедерации

В пятницу, 11 мая, на территории прихода святой Анны в Баре Винницкой области состоялось открытие установленной на стене Польского дома мемориальной доски, посвященной участникам Барской конфедерации к ее 250-летию.

В торжествах, организованных местными поляками совместно с польским консульством в Виннице, принял участие епископ-ординарий Одесско-Симферопольский Бронислав Бернацкий, который еще в 1988 году, работая в Баре настоятелем прихода, был инициатором создания здесь польского ячейки. Об этом сообщает сайт «Костелы и каплицы Украины».

А два года назад, 21 мая, прошло открытие Польского дома, сооружение которого было профинансировано за счет дотаций Сената и Министерства иностранных дел Польши как подарок польскому народу.

Барской конфедерацией, провозглашенной 29 февраля 1768 года в храме святой Анны в Баре Каменецким епископом Адамом Станиславом Красинским и другими польскими вельможами, назвали военно-политическое объединение польской шляхты и римско-католического духовенства, направленное против протеже Екатерины II короля Станислава Августа Понятовского и вмешательство Российской империи во внутренние дела Речи Посполитой.

Непосредственным поводом к выступлению конфедератов стало подписание С. Понятовским 17 февраля 1768 года под давлением российского правительства документа об уравнивании в политических правах католиков с некатоликами. Борьба конфедератов завершилась их поражением 1772 года.