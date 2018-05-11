Виртуальные экскурсии открыл известный храм УГКЦ в Ярославщине

Стартовал сайт греко-католической церкви в Ярославе на Подкарпатье, который называется согласно известной расположенной в святилище иконой - «Милосердия двери».

На веб-сайте можно ознакомиться с историей храма, следить за текущими событиями а даже виртуально прогуляться по церкви. Бывшие верующие этого прихода проживающие не только в Польше, но также в Украине и США. Об этом сообщает "Простир" со ссылкой на «Наше слово».

Церковь Преображения Господня в Ярославе была построена в 1717-1747 гг., а затем храм был перестроен в 1911-1912 гг.

После окончания Второй Мировой войны в 1945 году большая часть украинского населения Ярослава выехала на эмиграцию или была депортирована в СССР.

В 1945 году церковь была передана римско-католической парафии. В 1987 году здание возвращено украинцам. Первая греко-католическая литургия состоялась 7 июня 1987 года. Годом позже в храме торжественно праздновали 1000-летие Крещения Украины.

Наиболее известной в мире архитектурной достопримечательностью святыни является икона Божией Матери Ярославской, которая называется «Милосердия двери». В 1996 году чудотворную икону короновали. Корону освятил папа Иоанн Павел II.

Это было одно из крупнейших мероприятий, организованных Украинской греко-католической церковью в Польше после ее полной легализации и возрождения структур в стране.