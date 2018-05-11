Синод УГКЦ провозгласил год молитвы за честные выборы Президента и Верховной Рады

Епископы Синода Киево-Галицкого Верховного Архиепископства Украинской Греко-Католической Церкви, находясь в Зарванице, провозгласили период усиленной молитвы за честные и справедливые выборы 2019 года.

Об этом говорится в Обращении Синода Епископов Киево-Галицкого Верховного Архиепископства УГКЦ к верующим, украинским политикам и всем людям доброй воли относительно избирательного процесса в Украине, сообщает "Католический обозреватель".

Отцы Церкви одновременно призывают пастырей, монашествующих и верных мирян УГКЦ молиться, лично и совместно, в намерениях грядущих выборов.

К молитвам за Украину, которые осуществляются ежедневно в 21.00, епископы просят добавить в понедельник моления за выборы 2019 года. После каждой воскресной и праздничной Литургии, перед молитвой «Боже, великий, единый», совместно помолиться один раз «Отче наш», «Богородице Дево» и «Слава Отцу...» за честные и справедливые выборы в Украине в следующем году.

Епископы аргументируют свое Обращение тем, что немного меньше, чем год, остается до очередных выборов Президента Украины и несколько больше года до избрания нового состава высшего законодательного органа нашего государства – Верховной Рады Украины.

«Однако уже сегодня наблюдаем, как общество втягивают в новый водоворот предвыборной гонки, межпартийных дискуссий и полемики, так что в результате политических противостояний оказываются под угрозой основные принципы государственного бытия нашего народа», – сказано в Обращении.