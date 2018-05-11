Молодежный католический фестиваль «Обнова-фест» посвятили памяти Любомира Гузара

На Троицу, 27 мая, Черновицкое общество украинских студентов-католиков «Обнова» совместно с Патриаршей комиссией по делам молодежи УГКЦ и по благословению Епископа Черновицкой епархии УГКЦ Иосафата (Мощича) проведут Х Буковинский молодежный этнодуховный фестиваль «Обнова-фест».

Нынешний фестиваль будет посвящен памяти Блаженнейшего Любомира Гузара, с благословения которого этот праздник был основан в 2008 году, и 20-летию общества «Обнова» в Черновцах. Об этом сообщает "Католический обозреватель".

Цель «Обнова-феста» - объединить украинскую духовность, патриотизм и традиции. За десять лет он стал любимым семейным и молодежным праздником не только для жителей Черновцов и Буковины, но и всей Западной Украины.

В программе фестиваля – общая (экуменическая) молитва за единство церквей, украинскую молодежь и мир в Украине, благотворительные акции, выступления любительских и профессиональных коллективов, театров, выставка-продажа изделий народных мастеров, интересные забавы для взрослых и детей, огненное шоу, мастер-классы, «Пластовый лагерь», «Литературные чтения», «Уличный университет», а также концерт известных украинских групп («Kozak system», «Мэри», «Тарута», «Коралли», «Кана», «Воанергес») и молодых исполнителей.

Праздник начнется Архиерейской Божественной Литургией в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Черновцах. А на территории областного музея народной архитектуры и быта состоится экуменическая молитва за мир в Украине и другие фестивальные мероприятия.

Организаторы праздника приглашают к общей молитве на Зеленые праздники в Черновцах, а также просят поддержать вновь созданную Черновицкую епархию УГКЦ.