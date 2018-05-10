В июне Папа Римский посетит Женеву

Папа Римский 21 июня совершит однодневное экуменическое паломничество в Женеву; поездка будет проходить под знаком диалога между христианами.

Как сообщает Радио Ватикана, Папа приземлится в женевском международном аэропорту в 10 часов утра. После церемонии приветствия состоится частная встреча в помещении аэропорта с президентом Швейцарской Конфедерации Аленом Берсе.

21 июня Экуменический центр Всемирного совета Церквей станет местом проведения двух важных этапов паломничества Папы Франциска - в 11.15 там состоится экуменическая молитва, а в 15.30 - экуменическая встреча. Обеденную трапезу Папа разделит с руководством Всемирного совета Церквей в Экуменическом институте Боссэ. В этом году Всемирный совет Церквей отмечает 70-летие со дня своего основания.

Во второй половине дня Папа Франциск возглавит мессу в женевском выставочном центре Палэкспо. Прибытие в римский аэропорт Чампино запланировано на 21.40.