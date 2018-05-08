Католики объявили святой монахиню, которая опекала бедных

В Соборе Матери Божией в Аахене префект Конгрегации по делам святых, Анджело Амато, провозгласил блаженной сестру Клару Фей, которая была родом из этого города.

Как сообщает "CREDO", она жила в XIX веке, основала Конгрегацию Сестер Бедного Младенца Иисуса, задание которой заключается в уходе и воспитании бедных и брошенных детей.

*Клара Фей родилась 11 апреля 1815 года в Аахене и была четвертой из пяти детей в богатой католической семье предпринимателя текстильной отрасли.

Девочка в возрасте 5 лет пережила потерю отца, который погиб в результате аварии. Еще одним сильным опытом для нее было в 1830 году (когда ей исполнилось 15 лет) восстание рабочих, отчаявшихся суровыми условиями жизни.

В 1837 году, в возрасте всего 22 лет, с помощью нескольких своих подруг из прихода св. Павла открыла школу для бедных девушек. Через некоторое время вместе с группой молодых женщин, которые с ней сотрудничали, поселилась в заброшенном доминиканском монастыре в Аахене.

2 февраля 1844 года Клара основала первый детский дом, отдав на это все, что имела. Это было время рождения Конгрегация Сестер Бедного Младенца Иисуса, девизом которого были слова Господа: «Manete in me» («Пребудьте во Мне»).

28 января 1848 г. архиепископ Кельна утвердил устав конгрегации, 11 июля папа Леон XIII. Основательница, которая сложила свои монашеские обеты в 1850 г., стала первой генеральной настоятельницей своего ордена. В 1875 г., когда в тогдашний канцлер Пруссии Бисмарк развязал войну против Церкви, для общества наступили тяжелые времена и сестры были вынуждены переехать в Нидерланды. В Аахен они вернулись в 1894 г. уже после смерти своей основательницы.

Клара Фэй умерла 8 мая 1894 г. в Симпелвельди.

Процесс беатификации прежде всего был проведен в голландском городе Роермунд в 1916-1924 гг., после чего его было прекращено по различным причинам. Процесс был восстановлен после войны и 11 августа 1958 г. папа Пий XII признал основательницу Сестер Бедного Младенца Иисуса Слугой Божией.

Ватикан занимался этим делом в 1983-1991 гг. и 4 мая 2017 г. Папа Франциск принял декрет о признании чуда по заступничествам Клары Фей. 5 мая в своем родном городе Аахене Клара Фей была провозглашена блаженной.