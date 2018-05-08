Папа Римский раскритиковал утверждение марксизма о человеке и Боге

Папа Франциск написал: марксизм ошибается, отрицая, что человек зависит от Бога.

Эту мысль он выразил в предисловии к опубликованному в Италии сборнику произведений папы-эмерита Бенедикта XVI «Освободить свободу. Вера и политика в третьем тысячелетии», сообщает CREDO.

Предисловие Франциска к книге опубликовала в воскресенье, 6 мая, газета «La Stampa».

Отправной точкой размышлений Франциска стала критика марксизма, выраженная его предшественником.

Бенедикт XVI «разрабатывает и предлагает христианское видение прав человека, способное подвергнуть сомнению на теоретическом и практическом уровне тоталитарные стремления марксистского государства и атеистической идеологии, на которой она основана», пишет Gość Nidzielny. Сегодня – указывает Франциск – «больше, чем когда-либо, снова появляются те же искушение отбросить всякую зависимость от любви, которая бы не была любовью человека к его собственному эго и собственной воли».

Следствие этого – «опасность колонизации сомнения через идеологию, которая отрицает фундаментальную уверенность: человек существует как мужчина и женщина, задача которых - передавать жизнь», – объясняет Папа.

«Эта идеология, которая идет к запланированному и рациональному производству человека и, возможно, с целью, которая считается хорошей, – ведет к признанию логичной и приемлемой ликвидации того, что (эта идеология) уже считает не созданным, подаренным, зачатым и рожденным, а сделанным нами», – написал Папа Франциск.

Он обратил внимание на то, что «эти воображаемые права человека, направленные на его саморазрушение, имеют общий знаменатель, который заключается на одном большом отрицании; отрицании зависимости от любви, от того, что человек – это Божие создание, призванное с Ним любовью, Его образ». «Когда пренебрегают зависимостью между творением и Творцом, этими отношениями любви, по сути пренебрегают настоящим величием человека, прибежищем его свободы и достоинства», – сказал Папа Франциск.

И так – как он отметил – «защита человека и всего человеческого от идеологического умаление со стороны власти опять же касается принятия послушания человека Богу более послушание государству». Выполнения этого задания «на этом аутентичном стыке эпох, в котором мы живем, означает защиту семьи», – подчеркнул Папа.

Папа Франциск напомнил, что в этом смысле Бенедикт XVI всегда шел по следам св. Иоанна Павла II, «которого справедливо называют папой семьи». Папа также обратил внимание, что сам он в поучении «Amoris laetitia» подчеркнул: «благо семьи имеет решающее значение для будущего мира и Церкви».