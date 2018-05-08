В Франковске УГКЦ проведет масштабный пасхальный фестиваль хоровой музыки

В Ивано-Франковске в Архикатедральном соборе Воскресения Христова УГКЦ 11-13 мая состоится Пасхальный фестиваль хоровой музыки «Катедральные колокола». В фестивале примут участие: Муниципальный академический камерный хор «Киев», Камерный хор «Sine Nomine», Патриарший хор собора Воскресения Христова УГКЦ, Хор Львовской Национальной музыкальной академии им. М. Лысенко, Камерный хор «Воскресение», сообщает пресс-служба Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ. Подробная программа мероприятия - на сайте пресс-службы Ивано-Франковской архиепархии УГКЦ.

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