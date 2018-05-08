Врач, добившийся отмены "железного прута" в царских тюрьмах, причислен к лику католических святых

Основатель первой тюремной больницы в России доктор Фридрих Йозеф Гааз причислен к лику блаженных.

Его беатификация длилась около 20 лет, сообщает Deutsche Welle.

О завершении «епархиальной стадии процесса причисления к лику блаженных великого подвижника милосердия доктора Фёдора Петровича Гааза» сообщил католический Митрополит Архиепархии Божией Матери в Москве Паоло Пецци. Церемония закрытия епархиальной стадии беатификации состоялась 6 мая, в кафедральном соборе Непорочного зачатия пресвятой девы Марии в Москве.

Федор Петрович (Фридрих Йозеф) Гааз – российский врач немецкого происхождения, филантроп, известный под именем «святой доктор». Родился 10 (24) августа 1780 года в семье аптекаря в немецком городке Бад-Мюнстерайфель. Посещал курсы философии и математики в Йенском университете. Окончил курс медицинских наук в Венском университете.

В Россию Гааз приехал в 1806 году по приглашению князя Репина, которого он успешно вылечил в Вене. Доктор был назначен главным врачом Павловской больницы. В свободное время он лечил бедных в богадельнях и приютах – за это его наградили Владимирским крестом 4-ой степени. Его исследование минеральных вод поспособствовало созданию курортных центров на Кавказе. Во время Отечественной войны 1812 года Гааз был военным хирургом в российской армии.

С 1829 года доктор становится главным врачом московских тюрем, которые он всеми силами старается сделать более гуманными для осужденных. Именно благодаря Гаазу в России в 1832 году была открыта первая тюремная больница. Еще через 4 года ему удается открыть школу для детей арестантов. Благодаря Гаазу в Росси отменили железный прут, к которому приковывали 12 ссыльных во время этапирования и ввели облегченные кандалы.

За время своей работы доктор истратил все свое состояние на нужды малоимущих и нуждающихся. В народе он был известен как «святой доктор». Девизом жизни немецкого доктора стали слова “Спешите делать добро” – они выбиты на его надгробном памятнике на Введенском кладбище Москвы.