В Киеве освятили патриарший админцентр УГКЦ

Глава Украинской Греко-Католической Церкви Блаженнейший Святослав освятил и открыл сегодня, 7 мая, помещение Патриаршего административного центра УГКЦ в Киеве.

По убеждению Главы УГКЦ, это событие воплощает в жизнь замысел великого зодчего этого Патриаршего центра – Блаженнейшего Любомира, ибо он видел Патриарший собор и Административный центр как единое целое, сообщает пресс-служба УГКЦ.

«Мы сегодня без преувеличения открываем двери родительского дома - двери Отца и Главы Украинской Греко-Католической Церкви. И в первую очередь благодарим Господа Бога за то, что дал нам этот дар. Мы здесь будем обнимать каждого сына и дочь нашей Церкви, которые будут приходить в дом Отца», - отметил духовный лидер греко-католиков.

По его мнению, этот дом должен стать местом, где не только принимаются решения. «Это должно быть не только то место, - сказал Глава УГКЦ, - где фактически происходит управление нашей Церковью на вселенском уровне. Здесь не только будут находиться все исполнительные структуры нашей Церкви, в частности центральные здесь, в Киеве. Прежде всего, это пространство общения и встречи. Пространство, где мы будем создавать необходимые условия, чтобы можно было встречаться».

Глава Греко-Католической Церкви выразил радость, что теперь все сотрудники Патриаршей курии и Киевской архиепархии будут работать вместе, а не будут разбросаны по разным уголкам Киева. Также здесь днём и ночью под одной крышей будет находиться Глава УГКЦ.