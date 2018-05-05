Ватикан представил новую инструкцию по изучению канонического права

Конгрегация католического образования обнародовала руководство «Изучение канонического права в свете реформы матримониального процесса». Документ основывается на двух посланиях motu proprio Папы Франциска: «Mitis Iudex Dominus Iesus» и «Mitis et misericors Iesus», посвященных реформе канонических процессов по объявлению брака несостоятельным.

Документ Конгрегации, одобренный Св. Отцом, имеет целью продвижение дифференцированного образования различных должностных лиц, призванных для сотрудничества в церковных судах, а также тех, кто работает с сфере семейного консультирования, сообщает "Радио Ватикана".

В новом документе Конгрегации перечислены основные требования к образовательным учреждениям, включающим в свои программы изучение канонического прав. Теперь богословские факультеты смогут учреждать Департаменты канонического права, а юридические факультеты католических университетов – кафедры канонического права. Документ Конгрегации устанавливает образовательные стандарты для продвижения изучения церковного права в рамках курса бакалавриата на богословских факультетах: этот предмет должен будет преподавать штатный доцент.

Образовательные учреждения должны привести свои программы в соответствие с новыми указаниями к началу 2019/20 учебного года.